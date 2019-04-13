ФОТОФАКТ: Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход

13 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Католическая молодежь в Гродно пронесла огромный крест с распятым Христом от Фарного костела к Бернардинскому. Перед мессой в Бернардинском костеле верующие вышли на Советскую площадь. Юноши и девушки пронесли по площади и центральным улицам большое распятие в окружении факелов. Процессия сделала 14 остановок, которые символизировали 14 эпизодов крестного пути Христа.-0-
Фото Леонида Щеглова, БЕЛТА.
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