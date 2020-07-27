В Витебске после обновления открыли второй корпус Дворца детей и молодежи

27 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открылся после обновления второй корпус областного Дворца детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин, представители витебских облисполкома и горисполкома, педколлектив учреждения образования и ребята, занимающиеся в нем.

По словам заместителя директора по учебно-методической работе дворца Инны Шорник, реконструкция и модернизация здания, расположенного по пр. Фрунзе, заняла менее года. Генеральным подрядчиком выступил "Витебскоблсельстрой". Из областного бюджета на строительные работы было направлено Br2,7 млн, на приобретение оборудования и мебели - более Br500 тыс. Реконструированы лестничные пролеты, стены, полы, двери, кабинеты. В помещениях установлено большое количество современного оборудования: мультиборды, интерактивные доски, шлемы виртуальной реальности, компьютерные классы и др. "Безусловно, все это позволит обеспечить качественный образовательный процесс, который будет отвечать запросам времени, а также открыть новые объединения по интересам, связанные с робототехникой и программированием", - отметила Инна Шорник.

С приятным событием педколлектив и ребят поздравил председатель облисполкома. "Как бы банально ни звучало, но дети - наше будущее. Если не вкладывать деньги в их развитие, будущего у нас нет. В Витебской области делается многое для детей, чтобы они могли развить свои таланты и проявить себя в различных олимпиадах и соревнованиях. И мы видим результат", - констатировал Николай Шерстнев.

Николай Шерстнев

Губернатор напомнил, что два года назад состоялось открытие после обновления главного корпуса дворца по ул. Щербакова - Набережная, 8. "Я тогда пообещал, что мы доведем это дело до логического завершения и второе здание тоже приведем в порядок, чтобы весь комплекс стал ориентиром для других учреждений дополнительного образования детей и молодежи", - сказал руководитель региона.

На базе областного дворца действует 416 объединений по интересам, которые посещают более 4 тыс. учащихся. Всего же в учреждениях системы дополнительного образования области по различным профилям занимаются более 35 тыс. учащихся.-0-

Фото Александра Хитрова