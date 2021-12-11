ФОТОФАКТ: Останки погибшего под Кобрином военного летчика передали на его родину

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. 11 декабря в сквере им.Пуганова в Кобрине Брестской области состоялась церемония передачи на родину останков летчика Великой Отечественной войны Петра Шмыгова.
17 сентября члены историко-патриотическо-технического отряда "Авиапоиск-Брест" между деревнями Полятичи и Батчи извлекли на поверхность части бомбардировщика, в котором находились мумифицированные останки Петра Шмыгова. Младший сержант Петр Шмыгов служил в 140-м бомбардировочном авиаполку, который в первые дни войны базировался на аэродроме под Оршей.
В свой последний полет боец отправился 24 июня 1941 года. 80 лет летчик считался пропавшим без вести.
Вернуть Петра Шмыгова для захоронения на родной земле приехали внучатый племянник летчика Максим Кучмин и глава администрации поселка Великодворский Юрий Ухваткин. Останки защитника захоронят со всеми почестями 13 декабря в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области России.-0-
Фото Вадима Якубёнка