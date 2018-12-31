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ФОТОФАКТ: Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом

Регионы 31.12.2018 | 14:24
Благотворительная акция "Наши дети" Новости темы Благотворительная акция "Наши дети"
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31 декабря член Совета Республики, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач в рамках благотворительной акции "Наши дети" поздравил мам Витебского областного клинического родильного дома с Новым годом и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручил им подарки. В уходящем 2018 году здесь на свет появились 1762 младенца.

Фото Александра Хитрова

@beltanews

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Теги
акция, Витебск, дети, женщины, поздравления, праздник
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Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом
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