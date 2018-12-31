ФОТОФАКТ: Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом

31 декабря член Совета Республики, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач в рамках благотворительной акции "Наши дети" поздравил мам Витебского областного клинического родильного дома с Новым годом и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручил им подарки. В уходящем 2018 году здесь на свет появились 1762 младенца.

Фото Александра Хитрова