ФОТОФАКТ: Перловая каша с тушенкой, плюс сладости детям – обед в ТЛЦ для беженцев

18 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. Каша перловая с тушенкой от военных, вода, пюре фруктовое и сладости для детей - от волонтеров. Беженцы, которые находятся в центре временного размещения, обеспечены сухим пайком и горячим питанием.

У людей, застрявших на белорусско-польской границе, есть все необходимое. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить беженцев теплыми вещами и едой. В доставке предметов первой необходимости беженцам помогают не только органы власти, но и общественные организации, неравнодушные белорусы. На территории транспортно-логистического центра круглосуточно дежурят медики, организован пункт вакцинации от коронавируса.-0-