ФОТОФАКТ: Первый урожай собрали в Витебске

Начальник тепличного комбината Раиса Крупатина во время сбора урожая
14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Овощеводы унитарного предприятия "Рудаково" Витебского района приступили к сбору нового урожая. Они собрали 8 т огурцов.-0-
Овощевод Юлия Селиванова
На участке выращивания огурцов
Начальник тепличного комбината Раиса Крупатина (вторая слева) с овощеводами Мариной Зверневой, Татьяной Бондаренко и Верой Атрашкевич
Цветок огурца
Овощевод Марина Зверкова
Собранные огурцы отправляются в торговую точку
Теплицы
Фото Александра Хитрова