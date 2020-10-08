ФОТОФАКТ: "Почтовый салон" открылся на Минском почтамте

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Всемирный день почты, 8 октября, в здании Минского почтамта состоялось открытие "Почтового салона". На новом объекте объединены в одно пространство зоны торговли почтовой и сувенирной продукцией, выставочная и конференц-зона. В отдельном магазине разместился специализированный магазин "Филателия".-0-

Фото Сергея Шелега

Министр связи и информатизации Константин Шульган

Ленту режут начальник издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" Ирина Шипилова, министр связи и информатизации Константин Шульган и генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич

В "Почтовом салоне"

Начальник издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" Ирина Шипилова

На церемонии открытия

Во время церемонии открытия

Продавцы Ангелина Семечко и Кристина Казакова демонстрируют товары

Генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич, министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников связи Нина Гаврилова