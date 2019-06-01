ФОТОФАКТ: Праздник средневековой культуры "Меч Брачыслава" прошел в Браславе

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславе прошел праздник средневековой культуры "Меч Брачыслава". В программе, которая развернулась вечером на Замковой горе, - показательные выступления клубов исторической реконструкции из разных стран, добыча живого огня, представление уличного театра "Вір", представление "Браслаўскі фальварак" с местными изысками и многое другое.
Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Браславский райисполком.-0-
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