ФОТОФАКТ: Праздник средневековой культуры "Меч Брачыслава" прошел в Браславе

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславе прошел праздник средневековой культуры "Меч Брачыслава". В программе, которая развернулась вечером на Замковой горе, - показательные выступления клубов исторической реконструкции из разных стран, добыча живого огня, представление уличного театра "Вір", представление "Браслаўскі фальварак" с местными изысками и многое другое.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Браславский райисполком.-0-

Фото Александра Хитрова