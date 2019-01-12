ФОТОФАКТ: Премьера интерактивного мюзикла о безопасности собрала в Гомеле около 400 школьников

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера интерактивного мюзикла "Воздушный каламбур в Цветочном городе" о безопасности собрала в Гомеле около 400 школьников. Мюзикл о безопасности "Воздушный каламбур в Цветочном городе" - это коллективный творческий труд. Над его постановкой работали учащиеся и учителя средней школы №67 Гомеля совместно с работниками Гомельского городского подразделения МЧС. В тандеме было подобрано музыкальное сопровождение, созданы мобильные декорации, а также записаны видео- и аудиофоны.-0-
Фото Сергея Холодилина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4778 BYN
|2.473 BYN
|2.482 BYN
|USD
|2.1503 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2144 BYN
|3.196 BYN
|3.217 BYN