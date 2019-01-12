ФОТОФАКТ: Премьера интерактивного мюзикла о безопасности собрала в Гомеле около 400 школьников

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера интерактивного мюзикла "Воздушный каламбур в Цветочном городе" о безопасности собрала в Гомеле около 400 школьников. Мюзикл о безопасности "Воздушный каламбур в Цветочном городе" - это коллективный творческий труд. Над его постановкой работали учащиеся и учителя средней школы №67 Гомеля совместно с работниками Гомельского городского подразделения МЧС. В тандеме было подобрано музыкальное сопровождение, созданы мобильные декорации, а также записаны видео- и аудиофоны.-0-

Фото Сергея Холодилина

Начальник Гомельского городского отдела МЧС Александр Асадчий во время награждения артистов и организаторов постановки мюзикла о безопасности поведения.

Начальник Гомельского городского отдела МЧС Александр Асадчий и директор гомельской СШ № 67 Алексей Чернышев

Участник премьеры мюзикла Руслан Авдеев