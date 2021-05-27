ФОТОФАКТ: Республиканский "Последний звонок" проходит в Бобруйске

27 мая, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Во время республиканского праздника "Последний звонок", который проходит 27 мая в Бобруйске, учащиеся возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны у мемориала на площади Победы.

Последний звонок собрал более 2 тыс. выпускников со всей Беларуси. Это лучшие учащиеся 11-х классов учреждений общего среднего образования Минска, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской, Минской областей (по 100 обучающихся) и 1,1 тыс. школьников из Бобруйского района.-0-

Фото Олега Фойницкого