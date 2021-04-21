ФОТОФАКТ: Шумилино готовится к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2021"

На реконструкции объектов
21 апреля, Шумилино /Корр. БЕЛТА/. В Шумилино полным ходом идут строительные работы: горпоселок готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкi-2021".-0-
Фото Александра Хитрова
На реконструкции объектов
Прораб частного ремонтно-строительного предприятия "Экооргстрой" Владимир Терешко
Директор Шумилинской СШ №1 Наталья Мясоедова знакомит председателя Шумилинского райисполкома Виктора Гуторова с отремонтированным классом химии
Спортивный зал СШ№1 после реконструкции
Новое футбольное поле возле СШ №1
На реконструкции объектов
Во время укладки асфальта