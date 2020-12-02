ФОТОФАКТ: Специальные маски со стразами шьют в Витебске

Мастер производственного обучения Татьяна Федосенко с учащейся Натальей Александровой
2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном индустриально-технологическом колледже разработали и начали пошив специальных масок со стразами, которые будут носить участники областного карнавального бала.-0-
Фото Александра Хитрова
Методист Татьяна Бережная с учащимися Анной Ляшенко и Еленой Никитиной
Готовые маски со стразами
На швейном участке
Крой маски
Будушая швея Наталья Александрова
Ольга Дазеко демонстрирует маску
Вышивальщица Елена Никитина
Вышивальщица Анна Ляшенко