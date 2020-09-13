ФОТОФАКТ: Танковый биатлон прошел на Линии Сталина

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" прошли соревнования "Танковый биатлон", приуроченные к Дню танкиста. Четыре экипажа по очереди проходили маршрут протяженностью около 2700 м, который был оборудован естественными и искусственными препятствиями и тремя огневыми рубежами. В данном случае это были такие испытания: стрельба из пулемета калибра 7,62 мм ПКТ по ростовой мишени, стрельба из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм НСВТ по мишени типа вертолет и выстрел из 125-мм орудия по мишени в виде БТР. Внимание многих зрителей привлекло выступление танкового экипажа, представившего Беларусь на Армейских международных играх АрМИ-2020. Тогда в танковом биатлоне команда Беларуси заняла третье место.-0-

Фото Дениса Костюченко

Зрители

Командир танка, занявший 3 место в танковом биатлоне на АрМИ-2020, гвардии лейтенант Павел Дудык

Наводчик орудия, занявший 3 место в танковом биатлоне на АрМИ-2020, Денис Моисеенко

Механик-водитель, занявший 3 место в танковом биатлоне на АрМИ-2020, гвардии старший сержант Константин Гайворонюк

Патроны для крупнокалиберного пулемета

Во время соревнований

Во время стрельбы из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм НСВТ

Выстрел из 125 мм орудия танка

Командир танка показывает готовность экипажа к выполнению упражнения

Экипаж танка занимает рабочие места

Во время погрузки боекомплекта

Во время стрельбы из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм НСВТ

Выстрел из 125 мм орудия танка

Экипаж танка покидает машину для загрузки боекомплекта

Во время постановки дымовой завесы

Участники соревнований "Танковый биатлон на Линии Сталина"