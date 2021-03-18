ФОТОФАКТ: Участницы конкурса "Грация International" продемонстрировали кулинарное мастерство

18 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня проходит второй открытый конкурс национальных культур, творчества и красоты "Грация International", в котором принимают участие студентки из витебских и минских вузов, представляющие 9 стран мира. В первом конкурсе участницы продемонстрировали членам жюри национальные блюда, приготовленные во время конкурса. Финал конкурса пройдет сегодня в концертном зале "Витебск".-0-

Фото Александра Хитрова

Участницы конкурса

Участница конкурса Виктория Воробьева (Беларусь)

Севинч Алимходжаева (Узбекистан)

Джемал Юсупава (Туркменистан)

Молаба Масефора Итумеленг Летхабо (ЮАР)

Во время конкурса

Национальные блюда участниц конкурса

Член жюри конкурса, заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин

Го Мэньяо (Китай)

Во время конкурса