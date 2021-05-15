"Почти серьезно": в Белгоцирке представили программу к юбилею Юрия Никулина

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный цирк и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представили сегодня совместную программу "Почти серьезно", приуроченную к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инициативу по созданию совместной программы и посвящению ее Юрию Никулину проявил Белгосцирк. Подготовкой занимался художественный руководитель белорусского цирка Витаутас Григалюнас", - отметил директор Белгоцирка Владимир Шабан.

Зрители смогут насладиться бразильским колесом смелости, выступлениями жонглеров, акробатов на мачте и на полотнах, эквилибристов на канате. Мотокаскадеры из Бразилии на высоких скоростях прокатятся в специальном шаре. Кроме того, публика увидит дрессированных лошадей, собак и медведей. На манеж вместе с белорусскими артистами выйдут и их зарубежные коллеги.

"Мы рады, что первыми начинаем представлять эту программу совместно с цирком, в котором работал Юрий Никулин, который много вложил в него и сделал по-настоящему популярным и известным на весь мир. Номера в основном московские. Меня радует, что их отличает то, что они не только чисто цирковые. Они пронизаны образами, в них невероятные артистизм и хореография. Все продумано до мелочей. Наследие этого великого человека воплощается в этих номерах. Со своей стороны мы подготовили текстовой сюжет: были подобраны истории и высказывания из жизни народного артиста. Услышать их можно будет перед каждым номером. Белгосцирк также подготовил красивый видеоряд. Кроме того, выйдут на манеж наш балет и некоторые артисты", - поделился Витаутас Григалюнас.

Художественный руководитель обратил внимание, что одна из главных задач данной программы - рассказать о Юрии Никулине тем, кто, возможно, сегодня о нем ничего не знает. "Хочется, чтобы они ощутили мощь этого человека", - сказал он.

Заместитель генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Александр Огурцов рассказал, что планировалось весь этот год посвятить юбилею Юрия Никулина, но помешала эпидемиологическая ситуация. "В нашем цирке в Москве эта программа начнется с 12 февраля следующего года. В этой связи хотелось бы поблагодарить Белгоцирк, что он первым начал нам помогать отмечать эту дату. Беларусь стала первой страной в цепи наших юбилейных мероприятий", - сказал он.

"Кроме того, мне было приятно наблюдать, как дети смотрят представление, как в целом реагирует минская публика. Артисты исполняли трюки, о сложности которых знают только профессионалы, но люди аплодировали во время исполнения номеров, а в финале программы встали и подарили артистам овации", - добавил Александр Огурцов.

Посетить шоу можно будет по 1 августа.-0-

Фото Андрея Покумейко