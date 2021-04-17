ФОТОФАКТ: В Бресте открылся новый скалодром

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый скалодром под открытым небом начал работу 17 апреля в Бресте. Восьмиметровый спортобъект разместился на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Здесь будут доступны 10 различных трасс сложностью от 5а (новички) до 6с (спортсмены-любители). Планируется, что скалодром смогут посещать все желающие круглый год. -0-

Фото Вадима Якубёнка

Глава администрации Московского района г.Бреста Андрей Филанович

Новый скалодром

Ленточку перерезают Александр Войтюк, глава администрации Московского района г.Бреста Андрей Филанович, Никита Дедюшко и директор Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле Павел Денисюк

Во время открытия скалодрома