ФОТОФАКТ: В Дубровенском районе прошел форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России

Во время встречи российской делегации на границе

2 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России, посвященный Дню единения народов двух стран, прошел 2 апреля в Дубровенском районе.

В мероприятии с белорусской стороны приняли участие молодые руководители организаций, предприятий, общественных объединений, депутаты Дубровенского, Городокского и Лиозненского районов. С российской - депутаты, главы районов региона, представители молодежного парламента. Делегаты посетили мемориальный комплекс "Рыленки", где приняли участие в патриотическом проекте БРСМ "Память сердца". Они возложили цветы к мемориалу и выложили из зажженных лампад сердце. В здании Днепровской мануфактуры, одного из старейших белорусских предприятий, состоялась встреча с руководством района в формате открытого диалога и тренинг #ЯЛидер. Затем участники посетили рабочие цеха и склады Дубровенского льнозавода.

Организаторами форума молодых лидеров приграничья стали Витебский областной комитет БРСМ совместно со Смоленской областной организацией Российского союза молодежи, а также Дубровенский райисполком и районный Совет депутатов.-0-

Фото Александра Хитрова

Во время посещения мемориального комплекса "Рыленки"

Во время посещения Дубровенского льнозавода

Во время открытого диалога

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин (в центре)