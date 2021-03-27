ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит субботник по сбору средств на восстановление мемориального комплекса "Партизанская криничка"

Кадет Лицея МЧС Павел Шупилов во время субботника
27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле проходит областной субботник по сбору средств на восстановление мемориального комплекса "Партизанская криничка". Участие в субботнике принимают около 300 тыс. жителей Гомельской области.-0-
Фото Сергея Холодилина
Участники субботника во время возложения цветов к братской могиле в п.Ильич
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Барановский
Кадеты Лицея МЧС братья Марат и Артур Кожемяко
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко