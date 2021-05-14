ФОТОФАКТ: В Гродненском районе идет заготовка кормов

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В учебно-опытном СПК "Путришки" приступили к заготовке кормов из смешанных посадок озимой сурепицы и ржи. Смесь этих культур предназначена для получения самого раннего зеленого корма. Именно с нее начинается кормозаготовительный конвейер практически во всех сельхозпредприятиях. Развиваясь в осенний и ранневесенний периоды, она дает урожаи зеленой массы в то время, когда другого зеленого корма еще нет. В хозяйстве под такую смесь в этом году отвели 150 га.-0-

Фото Леонида Щеглова

Механизатор учебно-опытного СПК "Путришки" Александр Ярощук