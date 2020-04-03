ФОТОФАКТ: В Гродно устроили световое шоу в поддержку врачей

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в формате светового шоу поблагодарили врачей всего мира за их работу.

Стены одного из торговых центров областного центра превратились в красочную живую картину. В формате 3D-мэппинга на импровизированный экран выводились флаги стран, которых наиболее коснулась пандемия коронавируса. Отдельно организаторы на разных языках поблагодарили медиков - врачей и медсестер всего мира за их самоотверженный труд.

Над созданием светового шоу поработала опытная гродненская команда. Для создания полноценного 3D-мэппинга в расчет шел каждый сантиметр и изгиб поверхностей здания - анимация такого проекта учитывает, каким будет свет снаружи, где лягут тени, какова должна быть мощность проекторов.

Фото Леонида Щеглова