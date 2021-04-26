В Минске возложили цветы к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память жертв чернобыльской катастрофы почтили сегодня в столичном парке Дружбы народов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время традиционной церемонии в день 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС цветы к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" возложило руководство органов исполнительной власти.

"Эта страшная беда сплотила и объединила народ, продолжает она это делать и сейчас. Здесь собрались те, кто участвовал в ликвидации последствий, родственники погибших, неравнодушные люди, которые способны разделить боль пострадавших и потерявших близких. Мы помним, уважаем и благодарим всех, кто пожертвовал своим здоровьем, жизнью, чтобы внести вклад в преодоление последствий этой аварии, которую, безусловно, белорусский народ ничем не заслужил", - сказал помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков.

По его словам, он тоже участвовал в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "День, когда произошел взрыв, помню хорошо. Было жарко, люди спокойно прогуливались по улицам. Слухи о трагедии пришли спустя время, а масштабы произошедшего все осознали еще позже. Вместе с сослуживцами нас отправили на оцепленную территорию, первое время ходили без респиратора, никто не говорил, какие последствия это может вызвать. Сами стали понимать, когда приехали к реактору и решили с ним сфотографироваться. Пленка не проявилась, многим ребятам потом было плохо", - рассказал Александр Барсуков.

Загрязненные территории, как вспоминает помощник Президента, выглядели пусто, люди спешили их покинуть, но сейчас в них начинает возвращаться жизнь. "Государство уделяет внимание тем населенным пунктам, которые пострадали от аварии. Если проехать по ним, то выглядят они достойно, сейчас там есть жизнь, а значит, будет и в дальнейшем", - отметил помощник Президента.

В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси отметил, что печальные эпизоды всегда позволяли людям получать ценный опыт, опираясь на который они в дальнейшем предупреждали повторение страшных событий. "Даже из отрицательного всегда можно извлечь какие-то положительные выводы. Авария показала, что люди способны совершать страшные ошибки. Вместе с тем готовы жертвовать собой ради блага других, совместными усилиями противостоять беде, а это является лучшим показателем человечности. Исходя из опыта, который мы получили, важно сделать правильные выводы, один из которых - мы разные, но умеем объединяться ради помощи друг другу", - сказал митрополит Вениамин.

Почтить память жертв чернобыльской катастрофы также приехала жена одного из ликвидаторов - Людмила Гришковец, которая рассказала, что в то время, когда на ЧАЭС произошла катастрофа, ее супруг работал экскаваторщиком в одной из организаций. На работе он имел репутацию ответственного и дисциплинированного сотрудника, часто ездил в командировки в другие страны. Когда пришло распоряжение срочно ехать в очередную рабочую поездку, собрал вещи и отправился выполнять распоряжение руководства. "Тридцать градусов тепла, а он целый день сидел в душной кабине и снимал верхний слой земли на самых загрязненных территориях. Сложно представить, как воздействовали радионуклиды на его организм в первую поездку, а потом во вторую и третью, но здоровье крепкого 32-летнего мужчины после работы в этих местах было полностью подорвано - спустя время его стали мучить страшные боли, и эти страдания с ним делили все его близкие", - рассказала супруга ликвидатора.

Как отметила Людмила Гришковец, в сложные для семьи периоды на помощь всегда приходили люди, поддержку оказывало и государство. "Ценно, когда есть опора. Она и сейчас необходима многим ликвидаторам последствий той страшной техногенной катастрофы, поэтому прошу не забывать о них, а помогать и поддерживать людей, которые ради спасения всех рисковали здоровьем и жизнями", - отметила Людмила Гришковец.

Чернобыльская авария затронула значительную часть Беларуси. На территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек, 479 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий отселены 137,7 тыс. человек, из них 75% - жители Гомельской области. Одновременно с эвакуацией и организованным переселением самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения около 200 тыс. человек.-0-

Фото Андрея Покумейко