ФОТОФАКТ: В Минске работает реабилитационный центр летучих мышей "Кажанаполис"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работает первый в Беларуси реабилитационный центр летучих мышей "Кажанаполис". Инициаторами проекта выступили НАН Беларуси и "Ахова птушак бацькаўшчыны", а Республиканский центр экологии и краеведения помог с размещением мышей. Это уже вторая зима, которую летучие гости спят в холодильнике реабилитационного центра. Здесь 45 особей разного возраста, вида и пола. Их привозят со всей Беларуси, а весной, в начале апреля, летучих мышей выпускают в парке Челюскинцев.-0-

Фото Оксаны Манчук

Старший научный сотрудник НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Алексей Шпак

В Республиканском центре экологии и краеведения