Первый в стране магазин государственной символики открыли в Могилеве

9 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый в стране магазин государственной символики открыли сегодня в Могилеве. Он разместился на проспекте Мира в торговом объекте ОАО "Могилевсоюзпечать" - магазине "Ранiца", передает корреспондент БЕЛТА.

"По многочисленным пожеланиям жителей города, предприятий и общественных организаций было решено сосредоточить в одном торговом объекте товары с государственной символикой и национальным колоритом", - отметила директор ОАО "Могилевсоюзпечать" Елена Лагонда.

В новом магазине можно будет приобрести разнообразную продукцию с символикой страны: флаги, гербы, вымпелы, настольные флажки и другое. В ассортименте будет широко представлена сувенирная, книжная, бумажно-беловая и печатная продукция. Кроме того, здесь можно будет приобрести магниты с изображением памятных мест Беларуси, расписную сувенирную посуду, фигурки и поделки из соломки, традиционные куклы в национальных нарядах, корзинки, салфетки изо льна и книжные подарочные издания о Беларуси.

"В магазине планируем организовать услугу по нанесению символики разных стран, логотипов общественных организаций и объединений на кепки и майки, флаги на авто по эскизам, имеющимися в каталоге магазина", - отметила Елена Лагонда.

На торжественном открытии магазина госсимволики присутствовал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. "Символы нашего Отечества - флаг и герб. Это духовно-нравственные идеалы белорусского народа. Они воодушевляют и направляют на истинные дела, ведь мы все хотим, чтобы наша страна была процветающей, развивающейся и удобной для проживания каждого жителя, - отметил Леонид Заяц. - Открытие магазина госсимволики в Могилеве - важное событие. Каждый человек сможет приобрести символику государства и гордиться ею. Все больше людей узнает о нашей стране, ее силе и характере народа. Мы воспитываем молодежь на героическом примере предков, тех, кто победил в Великой Отечественной войне. Сегодня нужно поздравлять друг друга и говорить нашим героям слова признательности за мир, который они нам подарили".-0-

Фото Олега Фойницкого