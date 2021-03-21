ФОТОФАКТ: В Могилеве началась театральная неделя международного молодежного форума "М@rt.контакт"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театральная неделя международного молодежного форума "М@rt.контакт" стартовала в Могилеве показом спектакля "Точки на временной оси" Могилевского областного театра драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича.

В этом году мероприятие проходит в формате гастролей белорусских театров. На протяжении недели зрители смогут посмотреть 8 спектаклей белорусских коллективов. Все показы будут на малой и основной сценах драмтеатра. Кроме спектакля "Сiняя-сiняя" - его показ пройдет на сцене Могилевского областного театра кукол.

На театральную неделю в Могилев съедутся творческие коллективы, полюбившиеся могилевскими зрителями, известные в Беларуси и за рубежом: Республиканский театр белорусской драматургии (Минск), Брестский академический театр драмы им.Ленинского комсомола Беларуси, Национальный академический драматический театр им.Я.Коласа (Витебск), Гомельский городской молодежный театр.

В программе представлены также три театра из Могилевского региона: Могилевский областной драматический театр, Могилевский областной театр кукол, Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск).-0-

Фото Олега Фойницкого