ФОТОРЕПОРТАЖ: В Могилеве прошел областной субботник

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Свыше 6 тыс. человек приняли участие в областном субботнике, который прошел сегодня в Могилеве.

На субботнике провели озеленение, уборку и благоустройство территорий города. В нем приняли участие жители, коллективы организаций, предприятий и учебных заведений Могилева.

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц, заместители председателя облисполкома и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Хариточник высадили 80 туй возле средней школы №46 в микрорайоне Казимировка, которая открылась 1 сентября этого года.

Фото Олега Фойницкого