ФОТОФАКТ: В Могилевской области планируют заготовить около 400 тыс. т сахарной свеклы

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сахарная свекла посеяна в Могилевской области на площади более 9,8 тыс. га. Выращиванием корнеплода занимаются девять районов. Самые крупные посевные площади расположены в Горецком, Могилевском, Быховском и Кировском районах. На их долю приходится 76% всех засеянных этой культурой территорий. Уборка сладкого корнеплода завершится в регионе к середине ноября. Аграрии планируют собрать урожай не меньше прошлогоднего - около 400 тыс. т. Из Могилевской области свекла поставляется на Городейский и Слуцкий сахарные комбинаты.-0-

Фото Олега Фойницкого