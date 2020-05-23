ФОТОФАКТ: В Речицком районе приступили ко второму севу овса и многолетних трав

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В КСУП "21 съезд КПСС" Речицкого района приступили к второму севу овса и многолетних трав на подкормку скоту. Под эти культуры в хозяйстве отведено почти 30 га.-0-

Фото Сергея Холодилина

Раздатчица обедов Марина Панюшенко во время раздачи обедов и сухих пайков механизаторам Николаю Сычу и Евгению Михалко (слева)

Раздатчица обедов Марина Панюшенко во время раздачи обедов и сухих пайков механизатору Николаю Сычу

Во время сева многолетних трав

Водитель на подвозке семян Евгений Михалко

Механизатор Вадим Ярец, занятый на подготовке почвы под второй сев овса и многолетних трав