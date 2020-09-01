ФОТОФАКТ: В Сморгони после реконструкции открыли городской бассейн

1 сентября, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони 1 сентября после реконструкции открылся городской бассейн в ФОК "Юность" Сморгонского центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Жоружик

Реконструкция началась в 2019 году. Проведен капитальный ремонт ванн взрослого и детского бассейна. После реконструкции длина бассейна составляет 25 м, ширина - 11 м, глубина - 1,2-1,8 м. В бассейне 5 дорожек. Пропускная способность - от 40 до 50 человек в час. Помимо взрослого оборудован бассейн 6х11 м глубиной до 1 м. Его пропускная способность - 15-20 детей в час.

Также обновлены тренажерный зал, залы бильярда, настольного тенниса и дзюдо.

Заказчиком строительства выступило УКС Сморгонского райисполкома. Проект разработало молодечненское ЗАО "Стройпроект", строительство вело ООО "Барит". На строительство и реконструкцию затрачено свыше Br4 млн 550 тыс.

Фото Леонида Щеглова