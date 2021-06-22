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Новости
18:04
Церемония закрытия Республиканской спартакиады школьников состоялась в Брестской крепости
Регионы
17:56
Госкомимущество планирует разработать портал инфраструктуры пространственных данных стран СНГ
Экономика
17:50
В Гомельском районе женщина скончалась от передозировки наркотиков
Происшествия
17:44
ГАИ и Транспортная инспекция усилили контроль за водителями такси
Общество
17:41
ФОТОФАКТ: Белорусские баскетболистки готовятся к 1/4 финала ЧЕ
Спорт
17:39
Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе
Регионы
17:27
В Витебской области за пять месяцев построили 1 тыс. квартир
Регионы
17:25
Червяков: необходимо максимально задействовать потенциал пострадавших от катастрофы на ЧАЭС территорий
Экономика
17:20
Головченко: мы должны всегда помнить мужество и героизм народа в годы Великой Отечественной войны
Общество
17:16
В Беларуси за сутки на пожарах погибли два человека
Происшествия
17:11
Заместителем председателя Минского областного суда назначен Олег Лапеко
Президент
17:06
Шедевры современной фотографии и компьютерной графики представят в Минске 24 июня
Афиша
16:56
МАРТ выдал предупреждение Могилевскому облисполкому
Регионы
16:53
ФОТОФАКТ: Вечерний Минск с высоты полета
Регионы
16:51
Завод "ВИЗАС" ликвидируется по решению собрания акционеров
Экономика
16:44
На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту
Происшествия
16:37
Трагедия утрат и величие Победы: в Минске открылась выставка работ художников, прошедших ВОВ
Культура
16:37
Власти Москвы считают, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае
В мире
16:33
Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа - Головченко
Экономика
16:32
Хоменко: фундамент каждого общества - память и сохранение традиций
Общество
16:28
БЖД проведет 24 июня единый день пассажира в онлайн-формате
Общество
16:18
Проект "Правила жизни белорусских спортсменов" стартует 23 июня
Спорт
16:15
Память о войне заключена не только в монументах, она в наших умах и сердцах - Карпенко
Общество
16:08
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Истборне
Спорт
16:02
На БУТБ проданы кормовые добавки на Br7,5 млн
Экономика
15:58
Борисевич и Се Сяоюн обсудили актуальные вопросы белорусско-китайских отношений
Политика
15:56
В БГУ состоялся первый выпуск студентов китайско-белорусского института
Общество
15:46
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Германии
Спорт
15:44
БЕЛАЗ представил опытный образец новейшего электросамосвала
Экономика
15:34
Жара стала причиной деформации путепровода в Печах
Регионы
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22 июня 2021, 16:53
ФОТОФАКТ: Вечерний Минск с высоты полета
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечерний Минск с высоты полета.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Минск
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Церемония закрытия Республиканской спартакиады школьников состоялась в Брестской крепости
Памятник мужественно сражавшимся в июне 1941 года пограничникам открыли в Брестском районе
В Витебской области за пять месяцев построили 1 тыс. квартир
МАРТ выдал предупреждение Могилевскому облисполкому
Жара стала причиной деформации путепровода в Печах
В Гомельской области 79% опрошенных оценивают качество нотариального обслуживания как отличное
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Сегодня - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны
Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа - Головченко
Кочанова: наша задача - передавать из поколения в поколение правду о войне
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ФОТОФАКТ: Белорусские баскетболистки готовятся к 1/4 финала ЧЕ
БЕЛАЗ открыл полигон для испытаний дизель-троллейвозов
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Мы без советчиков извне можем разобраться с проблемами и разрешить все сложности - мнение
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Судьбы, сложенные в треугольник
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