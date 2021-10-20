ФОТОФАКТ: Витебский медуниверситет закупил 5 современных аппаратов УЗ-диагностики

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новое ультразвуковое оборудование высокого класса, поставленное в конце сентября в Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ), позволит выявлять у пациентов различные болезни и патологии в области гинекологии, кардиологии и болезни внутренних органов. Всего вуз приобрел пять современных аппаратов ультразвуковой диагностики Chison QBit 10, оснащенных цифровой цветной допплеровской ультразвуковой системой. Все они распределены на четыре кафедры вуза и введены в строй.-0-

Фото Александра Хитрова