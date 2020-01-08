ФОТОФАКТ: Воспитанники Витебского детского дома получили подарки с Новогодней елки желаний

Во время акции
8 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 10 по 25 декабря волонтеры Витебской городской организации БОКК реализовывали масштабный традиционный благотворительный проект "Новогодняя елка желаний". В крупнейших торговых объектах областного центра были установлены елки, на которых вместо игрушек висели фотографии воспитанников детского дома с их пожеланиями. Любой человек мог стать волшебником, купив подарок, указанный в пожелании.
8 января воспитанникам Витебского детского дома были вручены именные подарки.-0-
Фото Александра Хитрова
Никита Паскевич с подарком
Председатель Витебской городской организации БОКК Михаил Гусаченко и заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин передают подарки для детей директору детского дома Наталье Культенко