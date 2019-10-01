ФОТОФАКТ: Выставка "Белорусский рубль. История в четверть века" открылась в Минске

Во время открытия выставки
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Белорусский рубль. История в четверть века" открылась в Музее современной белорусской государственности в Минске.
На выставке впервые представлены документы и предметы, иллюстрирующие процесс разработки денежной системы в республике: комплекты фотоформ элементов изображений расчетных билетов Национального банка 1992 года, печатные проекты денежных знаков, в том числе не выпущенных в обращение, купоны, образцы купюр разных лет, а также памятные банкноты Нацбанка Беларуси. Отдельным блоком показана работа Национального банка по выпуску памятных и юбилейных монет.
Выставка "Белорусский рубль. История в четверть века" будет работать по 21 декабря.-0-
Фото Максима Гучека
Директор Национального исторического музея Павел Сапотько