ФОТОФАКТ: Выставка "Подвиг и судьбы партизан в документах" открылась в Могилеве

14 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Издательский дом "Беларусь сегодня" и Национальный архив Республики Беларусь представили выставку "Подвиг и судьбы партизан в документах". Корреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Павел Минченко, благодаря данному проекту, нашел своего деда-партизана.

Выставка будет открыта в Могилеве с 14 марта по 29 марта.-0-

Фото Олега Фойницкого

Павел Минченко на выставке

Заместитель председателя областного совета депутатов Ирина Раинчик

Заместитель директора издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин