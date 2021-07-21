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Новости
21:20
ФОТОФАКТ: Звездное небо в Витебской области
Регионы
21:16
В Чили одобрили экстренное применение вакцины "Спутник V"
В мире
21:12
В Барановичах опрокинулась легковушка - погиб подросток
Происшествия
21:09
МИД Беларуси прокомментировал заявления некоторых американских политиков и СМИ
Политика
21:03
Выставка к юбилею историка и писателя Витовта Чаропко открылась в Национальной библиотеке
Афиша
20:51
Вольфович назначен уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области
Президент
20:51
В Беларуси установлена выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы
Президент
20:48
COVID-19. Доктор биологических наук об особом имунном статусе - комментарий
Общество
20:38
В Китае в затопленном туннеле обнаружены тела 13 погибших
В мире
20:29
Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени - Шпаковский
Политика
20:11
Не вузом единым. За что ценятся в университетах и на предприятиях выпускники колледжей
Регионы
20:00
Дорожную разметку нанесут в ночь на 22 июля на 21 участке в Минске
Регионы
19:51
В Беларуси совершенствуется законодательство о регулировании фирменной торговли
Президент
19:47
Утверждены правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства
Президент
19:36
"Кайрат" победил "Црвену Звезду" в квалификации футбольной Лиги чемпионов
Спорт
19:31
Беларусь и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере
Экономика
19:09
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями в адрес Беларуси
Президент
19:07
Лукашенко был бы не против посредничества Эмиратов в диалоге между Беларусью и ЕС
Президент
19:03
Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair
Президент
19:01
Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ пройдет в начале декабря
Общество
18:46
Где прятаться от молнии? Разбираемся вместе с экспертами - комментарий
Общество
18:36
Творческий вечер белорусского композитора Алины Безенсон состоялся в НББ
Культура
18:29
С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка
Общество
18:23
В Беларуси согласовано повышение цен на рис
Экономика
18:22
Продлена работа приемной комиссии БГУ
Общество
18:21
Белорусские баскетболисты победили словаков в розыгрыше Кубка вызова
Спорт
18:19
Организации пищевой промышленности наращивают производство с использованием упаковки из стекла
Экономика
18:15
Стартовали переговоры по созданию постоянной зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном
Экономика
18:14
Утвержден порядок медицинского обеспечения спортшкол и училищ олимпийского резерва
Общество
18:04
В Витебской области более трети введенного за полгода жилья построено для нуждающихся
Регионы
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21 июля 2021, 21:20
ФОТОФАКТ: Звездное небо в Витебской области
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звездное небо в Витебской области на природе.-0-
Фото Андрея Покумейко
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Витебская область
фоторепортаж
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Не вузом единым. За что ценятся в университетах и на предприятиях выпускники колледжей
Дорожную разметку нанесут в ночь на 22 июля на 21 участке в Минске
В Витебской области более трети введенного за полгода жилья построено для нуждающихся
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