Фотограф из Новогрудского района: летописец белорусской деревни отмечает 100-летний юбилей

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке к 100-летнему юбилею старейшего фотолюбителя Беларуси Ивана Комара открылась выставка его работ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Иван Игнатьевич Комар, уроженец деревни Няньково Новогрудского района, отмечает 100-летний юбилей. На его коллекцию пленок, отснятых в родной деревне, обратили внимание сотрудники Национального исторического музея. В феврале там с успехом прошла выставка его работ.

Фотограф с племянницей

"Никогда не думал, что так получится. Помню, в школе пришел к нам фотограф, накрылся темной тканью, снял крышечку с объектива… Наверное, тогда я и загорелся этим делом", - вспоминает Иван Комар. Мечты удалось воплотить лишь спустя много лет, которые были полны испытаний. Прошел Иван Игнатьевич и дорогами войны. На "память" остался осколок в ноге, который вышел лишь 65 лет спустя.

А фотоаппарат, за который пришлось отдать едва ли не две зарплаты, был приобретен в 1950-х годах. Иван Комар вспоминает, что выбрал лучший - зеркальный "Зенит". С тех пор ни одно мероприятие не обходилось без фотолюбителя. Портреты односельчан, праздники, строительство домов, сельхозработы - Иван Комар отснял более 70 пленок.

"Проявлял, печатал фотографии сам, была комнатка с одним окном, которое завешивал, устанавливал красный фонарь. Фотографии потом раздавал, дарил тем, кто на них изображен", - рассказывает фотолюбитель.

При этом он скрупулезно записывал, когда сделан тот или иной кадр, какая была выдержка, диафрагма, кто или что на нем изображено. Тетради вкупе со снимками и стали своеобразной летописью деревни Няньково. Говорят, второго такого фотоархива отдельно взятой белорусской деревни нет.

Сегодня юбиляра чествовали в отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Новогрудского района. С его работами можно познакомиться в доме-музее Адама Мицкевича. Выставка будет работать до 31 июля.

Председатель Воробьевичского сельсовета Анатолий Нагулевич и староста Няньково Мария Филон с интересом рассматривают знакомые места, лица, обсуждают, как изменились деревня и люди. "Вот снимок моего мужа, тогда он еще в кавалерах ходил. Дома есть фотографии детей, близких, которые делал Иван Игнатьевич. Конечно, благодарны земляку за такую память", - отмечает Мария Филон.

Староста Няньково Мария Филон

Председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко поздравил ветерана с юбилеем, поблагодарил за активную жизненную позицию. Отметил он и вклад Ивана Комара в сохранение истории родного края. Поздравили его также представители депутатского корпуса, местных властей, общественных организаций, Новогрудской епархии. Кульминацией стало вручение Ивану Комару нового паспорта.

Председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко поздравил ветерана со юбилеем

Священник Свято-Никольского Кафедрального собора от имени архиепискома Новогрудского и Слонимского Гурия вручил медаль преподобного Елисея Лавришевского Ивану Комару

Заведующая отделом Национального исторического музея Надежда Савченко отметила, что выставка снимков Ивана Комара в музее имела огромный успех. Обратили внимание на уникальные снимки не только в стране, но и за рубежом. При этом, рассказала она, имеющихся работ вполне хватит еще на одну полноценную выставку.

Заведующая отделом национального исторического музея Республики Беларусь Надежда Савченко

Возможно, пополнят коллекцию и современные снимки. Ведь с фотоаппаратом Иван Комар не расстается до сих пор. Следуя трендам, сменил пленочный "Зенит" на цифровой фотоаппарат. "А потом посмотрел в интернете, что смартфоны справляются с этими функциями не хуже, и приобрел хороший аппарат", - улыбается юбиляр. Сейчас в центре внимания фотографа, как и прежде, люди и все, что происходит вокруг. Любит он также снимать закаты и рассветы.

Иван Комар подчеркивает, что надо ценить каждый момент в жизни. В этом, по его словам, возможно, и кроется секрет долголетия. "Видеть хорошее, делать доброе и не зацикливаться на негативе", - улыбается он.-0-

Фото Леонида Щеглова