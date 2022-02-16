Фотоконкурс ко Дню защитников Отечества запустил БРСМ в Могилевской области

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежный фотоконкурс ко Дню защитников Отечества "Прошлое, настоящее, будущее…" запустили в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист обкома БРСМ Анжелика Явных.

Фотоконкурс проводится в четырех номинациях: "Моя династия" - на фото должны быть представлены несколько поколений, которые служили в армии, "Я служу" - снимки тех, кто сегодня проходит службу в Вооруженных Силах страны, "Будущий защитник" - изображения детей в военной форме или в знаковых местах воинской славы, "МООП в действии" - фото, где запечатлена работа молодежных отрядов охраны правопорядка во время патрулирования или дежурства.

К участию в областном фотоконкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 31 года, состоящая в рядах БРСМ. От одного конкурсанта принимается не более 4 фоторабот во всех номинациях. Снимки должны быть в электронном виде формата JPG с размером по большей стороне не менее 3 тыс. пикселей. Для подчеркивания авторского замысла допускается использование графических редакторов, однако фотоколлажи и фотомонтаж не принимаются.

Участники направляют фотоработы и заявки на электронный адрес Могилевского областного комитета БРСМ: brsmmogilevobl@gmail.com с пометкой "Фотоконкурс" в срок до 25 февраля включительно. Организаторы определят несколько лучших работ в каждой номинации, которые примут участие в голосовании в социальной сети "ВКонтакте". Победителями станут участники, набравшие большее количества голосов. Их наградят дипломами и ценными подарками в номинациях.-0-