Фотоконкурс "Моя дорожная безопасность" объявила ГАИ Могилевской области

15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Могилевской области объявила фотоконкурс "Моя дорожная безопасность", рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

Конкурс пройдет в онлайн-режиме. Для участия нужно до 30 апреля отправить фотографию в директ официального аккаунта ГАИ УВД в Instagram (gai.mogilev). Ежедневно Госавтоинспекция будет делиться на своей страничке в соцсети самыми креативными и оригинальными фото, а также отмечать их авторов.

Помимо самого снимка, который должен соответствовать заданной тематике конкурса, необходимо придумать продолжение одной из фраз: "соблюдать ПДД - значит, …", "для меня безопасность на дороге - это…", "я соблюдаю ПДД, поэтому я …". Высказывание на тему безопасности дорожного движения можно сочинить самому - авторские цитаты только приветствуются.

Победителями фотоконкурса признают работы, которые наберут наибольшее количество лайков. Лучших из лучших отметят дипломами и тематическими сувенирами.-0-