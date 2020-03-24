Фотоловушки в лесах Гомельской области засняли 145 нарушителей в 2019 году

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотоловушки зафиксировали 145 нарушителей в лесах Гомельской области в 2019 году, сообщил на брифинге главный лесничий - первый заместитель генерального директора Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Сергей Тарасов, на территории Гомельского ГПЛХО установлено более 200 ловушек фото- и видеофиксации. Камеры хорошо зарекомендовали себя как помощники специалистов в выявлении нарушений лесного и природоохранного законодательства. "Они позволяют фиксировать нарушения и привлекать к ответственности людей, выполняют профилактическую функцию", - отметил он.

В объектив чаще всего попадают нарушители требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках. Проблема актуализируется во время действия запрета на посещение этих территорий. Во все сезоны остается острой тема загрязнения леса. В связи с этим на постоянном контроле находятся участки вблизи автомагистралей, дачных поселков, баз и мест отдыха, рекреационных зон и других мест, где наиболее часто появляются несанкционированные свалки.

Нередко в "кадр" попадают люди, игнорирующие правила заготовки и сбора березового сока. В этот период проводятся дополнительные рейды по выявлению нарушений. В ГПЛХО подчеркнули, что в регионе есть все необходимое, чтобы удовлетворить спрос желающих приобрести этот природный продукт. Достаточно обратиться в ближайшее лесничество.

Сеть покрытия фото- и видеонаблюдением в лесах постоянно расширяется, периодически специалисты меняют дислокацию камер. В штатном режиме проводятся рейды по выявлению нарушений, профилактическая работа.-0-