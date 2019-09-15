ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста" проходит в столичном парке Победы. Организаторы подготовили самые разные активности, зоны и фуд-корты, чтобы каждый нашел что-то по своему вкусу. Центром притяжения стала главная сцена. Здесь выступят группы "Крамбамбуля", "Вопли Видоплясова", "Звери" и панк-рок-группа из Калифорнии The Offspring. Также на главной сцене можно будет увидеть "Клановый суперкубок" и презентацию World of Tanks.

Фото Максима Гучека

Александр Солодуха

Владимир Макей