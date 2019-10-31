ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской этап республиканского конкурса "Студент года" прошел в Минске

Дмитрий Тузков
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской этап республиканского конкурса "Студент года - 2019" прошел в Молодежном театре эстрады 30 октября. Победителем конкурса стал курсант Военной академии Дмитрий Тузков.-0-
Фото Оксаны Манчук
Екатерина Кохнович, студентка БНТУ
Александра Бабак, студентка БГУ
Во время выступления Дмитрия Тузкова, курсанта Военной академии
Светлана Хилькевич, студентка академии авиации
Владимир Арутюнян, студент БГПУ
Победителем конкурса стал курсант Военной академии Дмитрий Тузков