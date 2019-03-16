ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный танцевальный конкурс Global Weekend проходит в Минске

16-17 марта в Минске проходит международный танцевальный конкурс Global Weekend. В нем принимают участие танцевальные коллективы из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья, профессиональные коллективы, а также шоу-балеты, которые представят зрителям театрализованные постановки, хореографические номера с сюжетной линией, танцевальные шоу с использованием различных стилей, таких как хип-хоп, диско, электрик, буги, техно, стрит, вог и др.
Фото Оксаны Манчук
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