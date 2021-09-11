ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск празднует День города (Обновляется)

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В честь 954-летия Минска сегодня организуют концерты, фестивали, спортивные соревнования и развлекательные площадки.
По случаю Дня города было запланировано свыше 130 праздничных мероприятий городского и районного масштаба.-0-
Празднование Дня города в Минске началось с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой"
Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" возле Дворца спорта
Таким Минск вы уже не увидите: старый город на снимках наших фотокорреспондентов
Фото Оксаны Манчук