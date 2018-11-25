ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция военных событий прошла в Гомеле накануне юбилея освобождения города

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "Освобождение Гомеля: ноябрь 1943-го", посвященная 75-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, прошла 25 ноября.
В плане мероприятия - реконструкция двух исторических эпизодов Великой Отечественной войны. Первый - в период партизанской войны (октябрь-ноябрь 1943 года), второй - непосредственно освобождение Гомеля Красной Армией (10-25 ноября 1943 года). Реконструкция событий, произошедших 75 лет назад, прошла в историческом месте - на берегу реки Сож, по направлению ее форсирования и наступления 96-й и 217-й стрелковых дивизий Красной Армии, в результате которых 26 ноября 1943 года был освобожден Гомель.
В реконструкции боевой операции было задействовано более десятка уникальных образцов техники и вооружения, автомобили и мотоциклы, пушки, телеги и многое другое. Действующие машины, элементы униформы военных лет предоставят Гомельский областной музей военной славы и частные коллекционеры региона.
Фото Сергея Холодилина
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