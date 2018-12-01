ФОТОРЕПОРТАЖ: Спортивный "папа-зал" открыли в Витебске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В средней школе №12 Витебска городская организация БРСМ 1 декабря открыла первый в городе "папа-зал". В "папа-залах" отцы смогут бесплатно несколько раз в неделю на пару часов посвятить себя своим детям и спорту. В первый день состоялась спортландия, в которой приняли участие команды Первомайского района областного центра.-0-
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4262 BYN
|2.42 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1316 BYN
|2.129 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2027 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN