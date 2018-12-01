ФОТОРЕПОРТАЖ: Спортивный "папа-зал" открыли в Витебске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В средней школе №12 Витебска городская организация БРСМ 1 декабря открыла первый в городе "папа-зал". В "папа-залах" отцы смогут бесплатно несколько раз в неделю на пару часов посвятить себя своим детям и спорту. В первый день состоялась спортландия, в которой приняли участие команды Первомайского района областного центра.-0-

Фото Александра Хитрова