ФОТОРЕПОРТАЖ: Сто историй рассказали в Ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К своему 100-летию музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля приготовил для гостей Ночи музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей сразу 100 историй, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

Забавные и серьезные, загадочные и интригующие, правдивые и не очень, с нотками ностальгии и современности, музейные истории наполнят каждый зал, каждое произведение искусства, они были в квестах, арт-занятиях, играх, мастер-классах, танцах и музыке.

Первая история зазвучала уже на пандусе дворца. О том, как в Гомельском парке появилась единственная в своем роде сирень, повествует Центральный ботанический сад НАН Беларуси.

В "Танцевальную и100рию" с сиреневым балом и зажигательной сальсой погрузил колонный зал. Здесь предложили разучить полонез, польку, вальс, бачату, руэду, реггетон. Хореографические тайны раскроют студии ирландского и исторического танца "Кружево шагов" и социальных танцев Cayo Largo.

Зал торжественных приемов станл местом "Модных и100рий" с сагой о завитках и локонах, которую создадут виртуозы гребня и плойки из Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания.

Выставочный проект "Временные трещины" подарил возможность увидеть прошлое залов дворца, словно сквозь внезапно разошедшуюся по швам ткань времен. Смотреть рекомендуют предельно внимательно, иначе не получится закончить квест "Запутанная и100рия".-0-

Фото Сергея Холодилина