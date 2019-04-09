ФОТОРЕПОРТАЖ: Столичной "Королевой Весной - 2019" стала Елизавета Абрамкина

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна" прошел в столице 8 апреля. Победительницей стала студентка Белорусского государственного экономического университета Елизавета Абрамкина.
Всего за корону и право представлять Минск в республиканском финале сражались девушки из 10 учреждений высшего образования.
Организатором городского этапа выступает Минский городской комитет БРСМ.-0-
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.397 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.13 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.276 BYN
|3.29 BYN