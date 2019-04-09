ФОТОРЕПОРТАЖ: Столичной "Королевой Весной - 2019" стала Елизавета Абрамкина

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна" прошел в столице 8 апреля. Победительницей стала студентка Белорусского государственного экономического университета Елизавета Абрамкина.

Всего за корону и право представлять Минск в республиканском финале сражались девушки из 10 учреждений высшего образования.

"Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич

В мероприятии приняла участие ZENA, представительница Беларуси на конкурсе "Евровидение -2019" (в центре)

Организатором городского этапа выступает Минский городской комитет БРСМ.-0-

Фото Оксаны Манчук