ФОТОРЕПОРТАЖ: Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,3 тыс. участников объединил международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы".

В этом году одно из самых популярных событий в культурной жизни Браславского района собрало танцоров, певцов и музыкантов из семи стран: Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Эквадора.

Торжественное шествие участников из центра города до лесопарка "Леснічоўка"

Праздник открылся торжественным шествием участников из центра города до лесопарка "Леснічоўка", где прошел гала-концерт. Важной составляющей программы стала выставка "Браславщина: шаги на фоне истории страны", народно-патриотическая акция "Мы вместе" с участием звезд белорусской эстрады, экспозиция картин местных художников и выставка-ярмарка работ мастеров народных художественных ремесел.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Браславский райисполком.-0-

Дирижер Александр Суворов

(слева направо) Первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич , помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев на празднике

Резчик по дереву из Глубокого Виктор Дудкевич

Олеся Нарель из Браслава

Фото Александра Хитрова