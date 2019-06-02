ФОТОРЕПОРТАЖ: Участников из 7 стран собрал праздник "Браславские зарницы"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,3 тыс. участников объединил международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы".
В этом году одно из самых популярных событий в культурной жизни Браславского района собрало танцоров, певцов и музыкантов из семи стран: Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Эквадора.
Праздник открылся торжественным шествием участников из центра города до лесопарка "Леснічоўка", где прошел гала-концерт. Важной составляющей программы стала выставка "Браславщина: шаги на фоне истории страны", народно-патриотическая акция "Мы вместе" с участием звезд белорусской эстрады, экспозиция картин местных художников и выставка-ярмарка работ мастеров народных художественных ремесел.
Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Браславский райисполком.-0-
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.337 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN