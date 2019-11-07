ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске проходит фестиваль еврейской народной музыки

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыка клезмеров, признанная во всем мире, совсем недавно начала возвращаться в Беларусь. Традиция клезмеров - первоначально предназначенная для исполнения на еврейских свадебных торжествах - родилась в Восточной Европе как сочетание музыки всех народов, живших здесь, а впоследствии получила развитие в США и других странах мира благодаря еврейским эмигрантам.

На фестиваль приехали музыканты из США, Германии, Польши, Украины и Австрии - всего более десятка исполнителей и бэндов. В репертуаре фестиваля - традиционная клезмерская музыка.

Бесплатные концерты проходят 7 и 8 ноября в Минске на ул. Октябрьская, 16. В рамках фестиваля также проходят творческие мастер-классы, танцевальные уроки, выставки, будет работать фудкорт - все посвящено клезмерской музыке и еврейской культуре.-0-

Фото Егора Павлющика