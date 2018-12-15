ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске сегодня зажгли огни на новогодних елках

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное настроение в столице создают как световые мотивы, которые уже давно используются на улицах, так и новые элементы.
Главная елка страны в этом году предстала перед минчанами в необычном формате. На ней использована пиксельная иллюминация, каркас украшен 3 тыс. новогодних шаров разного диаметра - от 10 до 20 см.
Всего по поручению Мингорисполкома в знаковых местах столицы к Новому году установлено 30 елей с каркасами от 5 до 30 м. Например, у Национальной библиотеки дерево украшено буквами белорусского алфавита.-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.395 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.122 BYN
|2.122 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1935 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN