ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске сегодня зажгли огни на новогодних елках

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное настроение в столице создают как световые мотивы, которые уже давно используются на улицах, так и новые элементы.

Главная елка страны в этом году предстала перед минчанами в необычном формате. На ней использована пиксельная иллюминация, каркас украшен 3 тыс. новогодних шаров разного диаметра - от 10 до 20 см.

Всего по поручению Мингорисполкома в знаковых местах столицы к Новому году установлено 30 елей с каркасами от 5 до 30 м. Например, у Национальной библиотеки дерево украшено буквами белорусского алфавита.-0-

Фото Максима Гучека