ФОТОРЕПОРТАЖ: В Могилевском районе прошел "Праздник деревни"

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Мосток Могилевского района 26 октября прошел "Праздник деревни". Мероприятие было организовано силами Могилевского райисполкома, местного сельсовета и хозяйства ОАО "Могилевский ленок".

Как рассказал заместитель председателя Могилевского райисполкома Андрей Заблоцкий, такое мероприятие проводится в районе впервые и нацелено на поднятие престижа деревни. Жители смогут пообщаться между собой, посмотреть концерт поставленный силами художественной самодеятельности района. В последующем такие праздники будут проводиться ежеквартально в разных населенных пунктах района.

К празднику жители агрогородка получили новый детский парк с мини-футбольным полем и детскими игровыми площадками, а после концерта принять участие в посадке ивовой аллеи.-0-

Фото Олега Фойницкого